Lvmh Romain Spitzer nuovo presidente e Ceo del Fragrance Group

Romain Spitzer è il nuovo presidente e Ceo del Fragrance Group di Lvmh. Lo ha annunciato il gigante del lusso con una breve nota condivisa su LinkedIn, in cui si spiega che il manager continuerà anche a guidare Lvmh Fragrance Brands e New Ventures, responsabile di marchi come Parfums Givenchy e Kenzo Parfums. Con la nuova nomina, assumerà dunque il coordinamento diretto dell’intero polo, che comprende alcune delle più prestigiose maison di alta gamma come Acqua di Parma, Officine Universelle Buly 1803, Loewe Perfumes e Maison Francis Kurkdjian. Si concentrerà sulla promozione e sul rafforzamento delle sinergie nei mercati, nell’esecuzione operativa, nella produzione e nello sviluppo del personale, nel rispetto dell’autonomia strategica e creativa di ciascuna maison. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lvmh, Romain Spitzer nuovo presidente e Ceo del Fragrance Group

