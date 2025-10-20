Lutto per Madonna per lei un vuoto enorme | Addio a un grande artista

Il mondo della musica piange la scomparsa di un leggendario artista morto a 73 anni. Una figura unica nel panorama musicale internazionale, capace di ridefinire il ruolo del basso elettrico e di lasciare un’impronta indelebile nella storia del jazz, del funk e del pop. La notizia della sua morte è stata diffusa sui social da Fodera Guitars, lo storico marchio di strumenti con sede a Brooklyn con cui collaborava da decenni. L’azienda lo ha definito “uno dei bassisti più visionari e influenti nella storia del nostro strumento”, ricordando il profondo legame artistico e umano che li univa. Il dolore ha coinvolto anche la cantante Madonna, che ha lavorato con lui. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it