Lutto per la scomparsa dell' avvocata Maria Concetta Vanni fu sindaca di Elice
Addio all'avvocata Maria Concetta Vanni, ex sindaca di Elice. Sessantasette anni, molto conosciuta sul territorio, Vanni è morta sabato 18 ottobre all'ospedale di Pescara, dove era ricoverata da alcuni giorni.L'avvocata era stata sindaca di Elice dal 1996 al 2004. Da tempo residente a Città. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
