Lutto per la Chiesa è morto il cardinale Edoardo Menichelli

San Severino Marche (Macerata), 20 ottobre 2025 – E' morto questa mattina il cardinale Edoardo Menichelli. Aveva 86 anni. Il 14 ottobre 2019, al compimento degli ottant'anni, era uscito dal novero dei cardinali elettori. Da tempo era malato, accudito dalle cure amorevoli delle suore missionarie dell'amore di Cristo presso il convento della Madonna dei Lumi, a San Severino. Il 14 ottobre era stato il suo compleanno e in suo onore era stata celebrata una messa alla quale non aveva potuto prendere parte in presenza perché indebolito dalle cure. Era riuscito però a collegarsi telefonicamente e a lasciare un messaggio per i fedeli.

