Lutto nello spettacolo italiano se ne va un’attrice simbolo

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Martine Brochard, attrice di origine francese diventata un simbolo del cinema italiano. Morta a 81 anni a Morlupo, vicino Roma, Brochard si era ritirata da tempo dalla vita pubblica, vivendo in tranquillità con il figlio Ferdinando Ceriani, regista teatrale. Elegante e dalla voce inconfondibile, la sua presenza scenica ha lasciato un'impronta duratura nel cinema, teatro e televisione. Dalla danza al grande schermo: i primi passi di una carriera internazionale.

