Lutto nello spettacolo italiano se ne va un’attrice simbolo

20 ott 2025

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Martine Brochard, attrice di origine francese diventata un simbolo del cinema italiano. Morta a 81 anni a Morlupo, vicino Roma, Brochard si era ritirata da tempo dalla vita pubblica, vivendo in tranquillità con il figlio Ferdinando Ceriani, regista teatrale. Elegante e dalla voce inconfondibile, la sua presenza scenica ha lasciato un’impronta duratura nel cinema, teatro e televisione. Leggi anche: “Non ci crediamo.”. Musica in lutto, se ne va a soli 48 anni un grande protagonista Leggi anche: Assalto al pullman di tifosi, il racconto horror dei sopravvissuti: “Poteva essere una strage” Dalla danza al grande schermo: i primi passi di una carriera internazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

