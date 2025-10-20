Lutto nel mondo della cultura | è morta Assuntina Gallo Afflitto
Lutto nel mondo della cultura ad Agrigento: è morta la professoressa Assuntina Gallo Afflitto, fondatrice e anima dell’Accademia di studi mediterranei. A darne notizia è il presidente del consiglio comunale Giovanni Civiltà, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di una delle figure. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
