Lutto al Grande Fratello è morta la mamma di Anita Mazzotta | il messaggio

Anita Mazzotta sta sperimentando un dolore che non ha paragoni. L’attuale concorrente del Grande Fratello ha annunciato via Instagram la morte di sua madre. Sul suo account ha pubblicato un messaggio molto toccante, che ha raggiunto spettatori e compagni d’avventura. All’interno della Casa del GF si era già intuita la gravità della situazione, quando lo scorso 11 ottobre la donna aveva improvvisamente abbandonato il gioco, superando la porta rossa e dimenticando tutto ciò per entrare purtroppo in un tunnel oscuro. Dopo giorni di silenzio, Anita ha scelto di rientrare e, come svelato, accadrà stasera 20 ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Lutto al Grande Fratello, è morta la mamma di Anita Mazzotta: il messaggio

