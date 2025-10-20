Lutto al Grande Fratello arrivato l’annuncio improvviso | Ecco perché è uscitaFOTO

Una notizia carica di emozione ha scosso il mondo del Grande Fratello nelle ultime ore: è morta una persona molto cara ad Anita Mazzotta, che già all’interno della casa aveva più volte parlato con apprensione delle sue condizioni di salute e che ha dovuto affrontare un dolore profondo che l’ha spinta a lasciare temporaneamente il reality. L’11 ottobre, senza troppi preavvisi, Anita aveva attraversato la porta rossa, e molti spettatori avevano intuito che dietro quella decisione improvvisa si celasse una tragedia familiare. Pochi giorni dopo, la conferma è arrivata dal suo profilo Instagram, dove la gieffina ha voluto rendere omaggio alla madre con un messaggio intenso e commovente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

