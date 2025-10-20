L’urgenza di una soluzione europea alla crisi abitativa
Quando parliamo di crisi abitativa in Europa, di cosa stiamo precisamente parlando? È fuori dubbio che esista una crisi dei materiali da costruzione: tra il 2010 e il 2023 i costi di costruzione delle nuove abitazioni nell’Unione europea sono aumentati del cinquantadue per cento. Altrettanto certa è l’esistenza di una crisi di mercato a livello di domanda e offerta: i permessi di costruire nell’Ue sono diminuiti di oltre il venti per cento negli ultimi cinque anni, a fronte di un aumento dei prezzi delle abitazioni di oltre il venti per cento nell’ultimo decennio. A un livello più profondo, tuttavia, siamo alle prese con una crisi morale in termini di dignità e valori umani fondamentali: una crisi che colpisce i giovani senza prospettive, i lavoratori senza più sicurezze, le persone vulnerabili che non hanno una dimora. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
