L’Unione europea chiude i rubinetti | via libera allo stop al gas russo E intanto spuntano indiscrezioni di stampa sul duro faccia a faccia tra Trump-Zelensky
Tutto come da pronostico. Questa mattina i ministri dell’Energia dell’ Unione Europea hanno dato il via libera, a maggioranza, alla proposta della Commissione Ue di Ursula von der Leyen sullo stop al gas e Gnl russo in tre fasi. Il piano prevede il divieto di nuovi contratti a partire dal 1° gennaio 2026, la conclusione degli accordi a breve termine entro il 17 giugno 2026 e il termine dei contratti a lungo termine entro il 31 dicembre 2027. Contrarie soltanto Ungheria e Slovacchia, che hanno espresso forti riserve sui rischi economici e di approvvigionamento. Come facilmente ipotizzabile alla vigilia di questa decisione, nelle ore antecedenti al voto c’è stato un acceso dibattito tra i ministri e le autorità europee. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
