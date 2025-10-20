L’Union si prende il derby Spagnoli firma l’aggancio

L’Union Brescia sbanca il Rigamonti-Ceppi e acciuffa il Lecco al secondo posto, a -7 da un Vicenza in fuga. Meritata vittoria per gli uomini di Diana che, nell’arco dei 90’, hanno giocato meglio e superato i padroni di casa, in campo senza alcuni giocatori importanti e mai pericolosi. Finisce 1-0 grazie al gol di Spagnoli al 15’ della ripresa. Per il Lecco, primo ko stagionale. Brescia pericolosissimo all’11’ proprio con Spagnoli. Un minuto dopo Galeandro non inquadra la porta su cross di Kritta. Al 16’ errore di Tanco e Di Molfetta impegna ancora Furlan. L’Union gioca meglio e mette in difficoltà il Lecco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

