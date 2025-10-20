L' ultimo viaggio di Joshi Bipin
"Grazie per tutto quello che hai fatto per il nostro Kibbutz e per il tuo amore nei confronti del nostro Paese. Non ci perdoneremo mai abbastanza per non averti potuto salvare la vita." Sono state. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.
L'ultimo viaggio di Joshi Bipin - Il 7 ottobre Bipin aveva cercato di resistere all'attacco dei terroristi nel kibbutz Alumin, poco prima dell'accordo di Trump ... Come scrive ilfoglio.it