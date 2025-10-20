L’ultimo viaggio di Antonio Tozzagiovane andato via troppo presto

Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di irpina si prepara a dare l’ultimo saluto ad A ntonio Tozza, il giovane di soli 28 anni scomparso in circostanze tragiche nei giorni scorsi. Un dolore profondo ha colpito familiari, amici e conoscenti, increduli di fronte a una perdita così improvvisa e ingiusta. I funerali si terranno domani, martedì 21 ottobre, partendo dalle ore 15 da Onoranze Funebri Irpine di via Nazionale Torrette per proseguire verso la Chiesa di San Francesco d’Assisi a Borgo ferrovia. In tantissimi vogliono accompagnare Antonio nel suo ultimo viaggio, stringendosi attorno alla famiglia Tozza in un momento di grande dolore e commozione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

