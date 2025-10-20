L’Ultimo Tiziano capolavoro a Carate | il dipinto Venere che benda Amore dalla Galleria Borghese di Roma

Carate Brianza (Monza e Brianza), 20 ottobre 2025 - Una mostra d’arte che si trasforma in evento. Oggi, in Villa Cusani Confalonieri, alle 17.30 il taglio del nastro per “L’Ultimo Tiziano”. “Venere che benda Amore”, una delle ultime grandi opere del “Principe dei pittori”, sarà esposta fino al primo dicembre a Carate grazie al progetto promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro con le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, Galleria Borghese, Comune di Carate ed Edison in qualità di main partner. L’importanza della mostra non sta soltanto nella possibilità di ammirare uno dei grandi capolavori dell’arte italiana: a creare tutte le condizioni dell’evento è anche il fatto che si tratta della prima esposizione di questo dipinto in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

