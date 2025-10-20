L' ultima di De Laurentiis | Nazionali con giocatori fino a 23 anni altrimenti

Il presidente del Napoli al 50° anniversario della National Italian American Foundation: "Se fai giocare nelle rappresentative gli ultratrentenni e si fanno male, dai un calcio agli stinchi dei campionati". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ultima di De Laurentiis: "Nazionali con giocatori fino a 23 anni, altrimenti..."

Leggi anche questi approfondimenti

Importante premio per Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte ed il calciatore Scott McTominay. I tre membri della SSC Napoli si sono aggiudicati il "Premio Manlio Scopigno 2025" rispettivamente come migliore presidente, migliore allenatore e migliore calciator - facebook.com Vai su Facebook

Idea De Laurentiis per difendere i club: "Dopo i 23 anni non puoi più andare in nazionale" - L'ultima riguarda il tanto discusso impegno delle nazionali, che tolgono giocatori e spesso risorse ai club. Riporta msn.com

Il presidente del Napoli al 50° anniversario della National Italian American Foundation: "Se fai giocare nelle rappresentative gli ultratrentenni e si fanno male, dai un ... - Il presidente del Napoli al 50° anniversario della National Italian American Foundation: "Se fai giocare nelle rappresentative gli ultratrentenni e si fanno male, dai un calcio agli stinchi dei campio ... Come scrive msn.com

Troppe partite, la proposta di De Laurentiis: in Nazionale fino a 23 anni - E’ la proposta che arriva da Washington, a margine delle celebrazioni del 50esimo anniversario della Niaf, la ... Segnala msn.com