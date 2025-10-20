Luis Enrique | Per anni Donnarumma è stato massacrato dai media eppure Chevalier fai come lui

Il tecnico del Psg difende il nuovo portiere, finito nel mirino della critica: "Lucas sta facendo quello che mi aspetto. Nelle ultime stagioni i media hanno calcisticamente ucciso Gigio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luis Enrique: "Per anni Donnarumma è stato massacrato dai media, eppure... Chevalier, fai come lui"

