Luis Enrique | Per anni Donnarumma è stato massacrato dai media eppure Chevalier fai come lui

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Psg difende il nuovo portiere, finito nel mirino della critica: "Lucas sta facendo quello che mi aspetto. Nelle ultime stagioni i media hanno calcisticamente ucciso Gigio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

luis enrique per anni donnarumma 232 stato massacrato dai media eppure chevalier fai come lui

© Gazzetta.it - Luis Enrique: "Per anni Donnarumma è stato massacrato dai media, eppure... Chevalier, fai come lui"

