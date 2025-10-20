Luigi Ksawery Lucà a capo di Toyota nel Regno Unito

Luigi Ksawery Lucà, dal primo gennaio 2026, sarà presidente e amministratore delegato di Toyota (GB) PLC (TGB). Già ceo di Toyota Motor Italia dal 2021, guiderà quindi la divisione del colosso giapponese in Regno Unito. Sarà lui a sostituire Scott Thompson, attuale presidente e ceo di TGB che tornerà, invece, in Toyota Australia. Lucà: «Mercato britannico dinamico». Lucà nel commentare la nomina ha dichiarato: «Scott è stato un leader ispiratore, riuscendo con successo a implementare la nostra strategia Multipath e a gestire le sfide e le opportunità del dinamico mercato britannico. Non vedo l’ora di assumere questo ruolo, cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione del mercato del Regno Unito e creare ulteriori sinergie tra le società Toyota con sede nel Regno Unito». 🔗 Leggi su Lettera43.it

