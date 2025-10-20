L' ufficio postale di Ceggia chiude per rinnovo diventerà un punto Polis
Da mercoledì 22 ottobre 2025 l'ufficio postale di Ceggia sarà interessato da alcuni interventi di ammodernamento che lo trasformeranno in un punto “Polis”: il progetto con il quale Poste Italiane sta rinnovando le proprie sedi nei comuni con 15mila abitanti, introducendo nuovi servizi e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
