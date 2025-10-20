L' ufficio postale di Ceggia chiude per rinnovo diventerà un punto Polis

Veneziatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mercoledì 22 ottobre 2025 l'ufficio postale di Ceggia sarà interessato da alcuni interventi di ammodernamento che lo trasformeranno in un puntoPolis”: il progetto con il quale Poste Italiane sta rinnovando le proprie sedi nei comuni con 15mila abitanti, introducendo nuovi servizi e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

