L’Ue ha votato sì allo stop al gas russo

L’Europa ha deciso di fermare definitivamente le forniture di gas russo. I ministro dell’Energia dell’Ue hanno approvato a maggioranza la proposta sullo stop a gas e gnl di Mosca, presentata dalla Commissione europea. A votare contro sono state soltanto Ungheria e Slovacchia. Lo stop avverrà in tre fasi. Dal primo gennaio 2026 non si potranno firmare nuovi contratti. Entro il 17 giugno 2026 dovranno terminare gli accordi a breve termine. E infine entro il 31 dicembre 2027 si dovranno chiudere quelli a lungo termine. Dal primo gennaio 2028, quindi, scatterà il divieto totale. Aagaard: «Europa indipendente e più forte». 🔗 Leggi su Lettera43.it

