Luciano Darderi si arrende in due set a Nakashima a Vienna | italo-argentino sofferente alla gamba sinistra
Niente da fare per Luciano Darderi, impegnato nel primo turno dell’ ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, l’italo-argentino (n.26 del ranking) si è presentato non al meglio della condizione. Un’evidente fasciatura sotto al ginocchio della gamba sinistra era il segnale che Darderi non avrebbe reso al 100% e così è stato. Bravo l’americano Brandon Nakashima (n.32ATP) ad approfittarne sullo score di 6-2 7-5 in 1 ora e 33 minuti di partita. Nel primo set si comprende immediatamente come Darderi sia limitato nei movimenti dal lato sinistro del campo, facendo fatica a caricare i suoi colpi. In questo modo arriva il break nel secondo game. 🔗 Leggi su Oasport.it
