Luciana Littizzetto livore contro Giorgia Meloni | A destra quasi in Libia

Liberoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo una piccola pausa con destinatari diversi, ecco che Luciana Littizzetto torna a scrivere la consueta letterina a Giorgia Meloni. A Che Tempo Che Fa la comica torinese si rivolge direttamente al premier. Al centro il summit internazionale di  Sharm el-Sheikh. Poco importa infatti se la leader di Fratelli d'Italia era l'unica donna al vertice, la Littizzetto attacca ancora: "Anche nella foto ufficiale stavi all'estrema destra, il che forse ti avrà fatto anche piacere, ma è talmente di lato che stavi per sconfinare in Libia". Insomma, invece che essere orgogliosa dell'unico premier donna, Littizzetto rosica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

