Luci accese e rumori nell’ex Hotel | ancora un’occupazione abusiva a Montecatini Fra i denunciati c’è anche un minorenne

Montecatini Terme, 20 ottobre 2025 – Quattro persone, tra cui un minorenne, sono state denunciate dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Montecatini Terme per aver occupato abusivamente alcune stanze dell'Hotel de la Ville, un ex albergo ormai in disuso situato nel centro della cittadina termale. L'operazione è scattata a seguito della chiamata al 112 da parte del proprietario dell'immobile, allertato a sua volta da alcuni residenti insospettiti da luci accese e movimenti all'interno della struttura, da tempo disabitata. Gli hotel terra di nessuno, occupanti abusivi portati via dalla polizia a Montecatini Giunti sul posto, i militari hanno trovato i quattro soggetti all'interno dell'edificio, in stanze improvvisate come rifugi di fortuna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

