Lucchese - Castelnuovo La Pantera graffia due volte E il derby parla rossonero

Sport.quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lucchese batte 2-0 il Castelnuovo con un gol per tempo e torna a vincere dopo tre pareggi. Sblocca il derby Bartolotta e lo chiude Riad. I rossoneri, al "Porta Elisa", affrontavano i gialloblu dell’"ex" Gigi Grassi in un derby inedito per il campionato. In tribuna, ad assistere al match, anche il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, il presidente del consiglio comunale di Lucca, Enrico Torrini e l’assessore Moreno Bruni. Pirozzi cambia il tridente offensivo con Piazze a destra, Ragghianti centrale e Riad a sinistra. Sono i gialloblu dell’"ex" presidente rossonero Alessandro Vichi a rendersi pericolosi al 7’: prima con El Haoudi che si fa murare a terra da Lorenzini; e, poi, con un sinistro tagliato destinato al palo più lontano che non impensierisce Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

lucchese castelnuovo la pantera graffia due volte e il derby parla rossonero

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Castelnuovo. La Pantera graffia due volte. E il derby parla rossonero

Approfondisci con queste news

lucchese castelnuovo pantera graffiaLucchese vs. Castelnuovo. The Panthers scratch twice. And the derby speaks for the Rossoneri. - But the Gialloblu, in the first half, kept the home side busy. Si legge su sport.quotidiano.net

lucchese castelnuovo pantera graffiaLucchese batte 2-0 il Castelnuovo; decidono le reti di Bartolotta e Riad - Dopo i pareggi per 1 a 1 con Belvedere e Viareggio la formazione rossonera ha trovato il successo nella sfida del Porta Elisa contro il Cast ... Lo riporta noitv.it

lucchese castelnuovo pantera graffiaLucchese - Un derby con tanti "ex". La Pantera affronta il suo passato - Contro il Castelnuovo del patron Vichi, del trainer Grassi e di Bartolomei serve il bottino pieno per la media ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Lucchese Castelnuovo Pantera Graffia