Lucchese - Castelnuovo La Pantera graffia due volte E il derby parla rossonero
La Lucchese batte 2-0 il Castelnuovo con un gol per tempo e torna a vincere dopo tre pareggi. Sblocca il derby Bartolotta e lo chiude Riad. I rossoneri, al "Porta Elisa", affrontavano i gialloblu dell’"ex" Gigi Grassi in un derby inedito per il campionato. In tribuna, ad assistere al match, anche il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, il presidente del consiglio comunale di Lucca, Enrico Torrini e l’assessore Moreno Bruni. Pirozzi cambia il tridente offensivo con Piazze a destra, Ragghianti centrale e Riad a sinistra. Sono i gialloblu dell’"ex" presidente rossonero Alessandro Vichi a rendersi pericolosi al 7’: prima con El Haoudi che si fa murare a terra da Lorenzini; e, poi, con un sinistro tagliato destinato al palo più lontano che non impensierisce Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
