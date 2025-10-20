Lucca fermato dopo uno scambio di cocaina | in casa nascondeva mezzo chilo di hashish e dosi già pronte
Arrestato a Lucca un 27enne extracomunitario per spaccio e detenzione di droga. Sequestrati hashish e cocaina dopo un inseguimento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
