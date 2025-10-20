L' US Avellino abbassa il prezzo del biglietto per il settore ospiti del Partenio–Lombardi
L’U.S. Avellino 1912, accogliendo l’input positivo giunto dalla propria tifoseria con un comunicato diramato nella giornata di ieri, rende noto che a partire dalla gara Avellino – Spezia il biglietto valevole per l’accesso al settore ospiti dello stadio Partenio –Lombardi avrà un costo di 13 euro. 🔗 Leggi su Today.it
