L' US Avellino abbassa il prezzo del biglietto per il settore ospiti del Partenio–Lombardi

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Avellino 1912, accogliendo l’input positivo giunto dalla propria tifoseria con un comunicato diramato nella giornata di ieri, rende noto che a partire dalla gara Avellino – Spezia il biglietto valevole per l’accesso al settore ospiti dello stadio PartenioLombardi avrà un costo di 13 euro. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Avellino, al via la campagna abbonamenti: prezzi e modalità di acquisto - «La nostra gente, il nostro branco»: è questo il claim della campagna abbonamenti dell'Us Avellino che partirà il prossimo 9 luglio. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Us Avellino Abbassa Prezzo