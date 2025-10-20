Louvre riapre ai visitatori Darmanin | Furto dà immagine pessima della Francia
(Adnkronos) – Il Louvre riapre le porte ai visitatori oggi, lunedì 20 ottobre, dopo il furto di domenica, un colpo fulmineo con un bottino dal valore "inestimabile". La riapertura del museo più famoso al mondo è prevista per le 9, ma alcune "aree" saranno "oggi chiuse al pubblico", hanno confermato dal Museo a Bfmtv senza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Dopo 70 anni chiude il Miami Sea Acquarium, simbolo dello sfruttamento animale. Qui vissero l’orca Lolita e il delfino Flipper, entrambi protagonisti di storie dolorose. Una fine che riapre il dibattito sulla cattività degli animali negli spettacoli. - facebook.com Vai su Facebook
Louvre riapre ai visitatori. Darmanin: "Furto dà immagine pessima della Francia" - Il Louvre riapre le porte ai visitatori oggi, lunedì 20 ottobre, dopo il furto di domenica, un colpo fulmineo con un bottino dal valore "inestimabile". Lo riporta msn.com
Furto al Louvre di Parigi, i ladri vestiti da operai sono entrati con un montacarichi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre di Parigi, i ladri vestiti da operai sono entrati con un montacarichi ... Da tg24.sky.it