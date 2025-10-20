Louvre resta chiuso | la Francia ha paura che i gioielli vengano smontati e riciclati

Non si tralascia nulla, a Parigi: il colpo al Louvre ha annichilito la Francia. E anche il presidente Macron. i responsabili del museo e le autorità dello stato sono sotto pressione, tra accuse e veleni. Si indaga a tappeto, anche se dei quattro ladri penetrati da una finestra del primo piano dopo essere saliti dall'esterno grazie a un montacarichi, non c'è nessuna traccia, a parte un gilet giallo del quale uno dei ladri si è liberato lasciandolo sul posto L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

