Louvre parlano gli storici | Un colabrodo ieri come oggi Sulla sicurezza l’Italia fa scuola nel mondo
“La sicurezza del Louvre? Un colabrodo ieri come oggi”. È tranchant il giudizio dello storico Silvano Vinceti dopo il furto degno di un film d’azione dei preziosissimi gioielli della Corona francese nel più grande museo del mondo. “Sono passati oltre cento anni dal furto della Gioconda, eppure nulla sembra essere cambiato”, dice all’ Adnkronos l’autore di numerosi studi su Leonardo da Vinci. “Allora il quadro fu sottratto con una facilità disarmante, oggi tocca a gioielli di valore inestimabile. È evidente che i responsabili della sicurezza non hanno tratto insegnamento dal passato”. Louvre, la denuncia dello storico Vinceti: è un colabrodo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Sky tg24. . Un video girato da una turista nel Museo del Louvre di Parigi ha mostrato i gioielli di Napoleone custoditi dietro le teche di vetro prima del loro furto da parte di una banda di ladri. I reperti includono la Corona Imperiale dell'Imperatrice Eugenia, pers - facebook.com Vai su Facebook
Dopo la rapina avvenuta al #Louvre nella giornata di ieri, a #SkyTg24 le parole di Graziella Peruggia, la nipote di Vincenzo Peruggia, il ladro della #Gioconda #trafugarte @JORRO69 - X Vai su X
