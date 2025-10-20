Louvre parlano gli storici | Un colabrodo ieri come oggi Sulla sicurezza l’Italia fa scuola nel mondo

“La sicurezza del Louvre? Un colabrodo ieri come oggi”. È tranchant il giudizio dello storico Silvano Vinceti dopo il furto degno di un film d’azione dei preziosissimi gioielli della Corona francese nel più grande museo del mondo. “Sono passati oltre cento anni dal furto della Gioconda, eppure nulla sembra essere cambiato”, dice all’ Adnkronos l’autore di numerosi studi su Leonardo da Vinci. “Allora il quadro fu sottratto con una facilità disarmante, oggi tocca a gioielli di valore inestimabile. È evidente che i responsabili della sicurezza non hanno tratto insegnamento dal passato”. Louvre, la denuncia dello storico Vinceti: è un colabrodo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

