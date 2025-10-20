Louvre indagini a una svolta il camion usato dai ladri era stato rubato | trovati casco guanto e chiavi

Le indagini sul furto al Louvre proseguono: secondo Le Parisien, il camion con la piattaforma usata per entrare nella Galleria d’Apollo era stata rubata nel Val-d’Oise tramite un finto annuncio su Leboncoin. Recuperati casco, guanto e chiavi del camion, ora analizzati dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

