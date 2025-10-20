Louvre da set del cinema a scena del crimine | dopo Belfagor e Lupin l’audace colpo di insoliti ignoti

Il colpo al Louvre come in un film, ma non siamo su un set, per quanto. Dopo i ladri “fai dai te”, muniti di montacarichi, scala allungabile e seghetti circolari, che hanno beffato sicurezza e controlli del Louvre – salvo perdersi un paio di pezzi preziosi durante la rocambolesca fuga – speriamo almeno che chi indaga sia più abile (e più fortunato) dell’ispettore Clouseau che nella mitica saga della Pantera Rosa affrontava il crimine con sprezzo del pericolo, ma qualche goffaggine di troppo. Colpo al Louvre, una sequenza da film.. Sì perché in effetti, il furto messo a segno ieri mattina (domenica 19 ottobre ndr) da una banda di ladri acrobati, travestiti da operai in servizio (con tanto di gilet gialli e tasche per gli attrezzi – quelli da scasso compresi –) che infrangono una finestra, aprono una teca con un seghetto circolare e scompaiono nel traffico di Parigi a bordo di un paio di scooter, portandosi via i gioielli di Napoleone III, ha del surreale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Louvre, da set del cinema a scena del crimine: dopo Belfagor e Lupin, l’audace colpo di insoliti ignoti

