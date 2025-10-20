Louvre colpo ai gioielli imperiali | ore decisive per salvarli
La giornata si è piegata d’un tratto su Parigi: una manciata di minuti, il frastuono del metallo, il silenzio che resta nella Galerie d’Apollon. Non sono spariti soltanto gioielli: è stata toccata la memoria, quell’intreccio di materia e storia che dà peso al tempo. E ora la corsa è contro l’oblio. Un furto che lacera . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
La Francia ancora sotto shock per il clamoroso furto di gioielli al #Louvre: “Il colpo del secolo” – titolano i giornali. I ladri sono ancora in fuga, mentre infuriano le polemiche. #Tg1 Alessandra De Stefano - X Vai su X
E' caccia ai ladri che hanno messo a segno lo spettacolare colpo al #Louvre. Il museo chiuso anche oggi. La Polizia è sulle tracce di 4 malviventi. Polemica sulla sicurezza. Al #Tg2Rai ore 13,00 #20ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Parigi, colpo al Louvre: rubati gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice - Ad essere stati rubati sono stati nove dei preziosi e storici gioielli appartenenti alla collezione ... Riporta dailynews24.it
Colpo al Louvre, rubati i gioielli imperiali: caccia alla banda - La polizia francese è sulle tracce dei quattro ladri fuggiti in scooter ... Si legge su stylo24.it
Colpo al Louvre, ritrovati due gioielli imperiali rubati - Furto clamoroso al Museo del Louvre dove sono stati rubati nove gioielli della collezione imperiale, tra ... Da stream24.ilsole24ore.com