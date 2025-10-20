Louis Dassilva rischia l' ergastolo per l' omicidio aggravato di Pierina Paganelli | negato il rito abbreviato

A Rimini Louis Dassilva rischia l’ergastolo per l’omicidio di Pierina Paganelli. Respinta la richiesta di rito abbreviato e tutte le eccezioni difensive. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Louis Dassilva rischia l'ergastolo per l'omicidio aggravato di Pierina Paganelli: negato il rito abbreviato

Omicidio di Pierina Paganelli, due anni senza un colpevole: le accuse a Louis Dassilva, le bugie, i tradimenti, le versioni cambiate, il finto avvocato Davide Barzan e il movente - Due anni senza una risposta a uno dei gialli che più hanno interessato l'opinione pubblica negli ultimi tempi. Riporta leggo.it

Omicidio di Pierina Paganelli, due anni senza un colpevole: le accuse a Louis Dassilva, le bugie, i tradimenti, le versioni cambiate, il finto avvocato Davide Barzan e il movente - Louis Dassilva è l’unico imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini con 29 coltellate nel garage del suo condominio. Secondo leggo.it

Pierina Paganelli, scontro tra difesa Louis Dassilva e Manuela Bianchi/ Ma bigliettini di Valeria Bartolucci… - Omicidio Pierina Paganelli a Quarto Grado: scontro tra difesa Louis Dassilva e Manuela Bianchi, spuntano i bigliettini di Valeria Bartolucci sui tradimenti Mentre è in corso il processo per l’omicidio ... Da ilsussidiario.net