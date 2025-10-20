Lotto la fortuna bacia il salernitano | vinti 360mila euro

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania in festa con il Lotto. Nel concorso di venerdì 17 ottobre 2025 sono state centrate due vincite – la prima da 225mila euro, la seconda da 135mila per totali 360mila euro – a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, entrambe realizzate grazie a un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025 entrambi in viale Marco Polo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto, la fortuna bacia il salernitano: vinti 360mila euro

