Lotto e 10eLotto | la Dea Bendata bacia la Campania vinti quasi 400mila euro

Tempo di lettura: 2 minuti Lotto, a Pontecagnano Faiano (SA) doppietta da 360mila euro Campania in festa con il Lotto. Nel concorso di venerdì 17 ottobre 2025 sono state centrate due vincite – la prima da 225mila euro, la seconda da 135mila per totali 360mila euro – a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, entrambe realizzate grazie a un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025 entrambi in viale Marco Polo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lotto e 10eLotto: la Dea Bendata bacia la Campania, vinti quasi 400mila euro

