‘L’Ottavo giorno’ | il docufilm sui senzatetto di Roma

Il docufilm ‘L’Ottavo giorno’ racconta le vite dei senzatetto a San Pietro nel Giubileo. Proiezioni il 23 e 24 ottobre alla Festa del Cinema di Roma. ROMA – ‘L’Ottavo giorno’, il docufilm di Tv2000 e Play2000, diretto da Sabrina Varani e scritto da Gianni Vukaj e Beatrice Bernacchi, è stato selezionato nella sezione ‘Proiezioni speciali’ della Festa del Cinema di Roma e sarà presentato giovedì 23 ottobre alle ore 15 al MAXXI, via Guido Reni 4A – Roma. È prevista una seconda proiezione, venerdì 24 ottobre alle ore 17 presso la sala 7 del cinema Giulio Cesare in Viale Giulio Cesare, 229 – Roma. Protagonisti i senzatetto spinti ai margini ma che vivono nel cuore della città. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

