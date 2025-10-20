Lotito multato di 200€ | Non garantita l’acqua calda nello spogliatoio | Ennesima figuraccia nazionale
Lotito multato di 200€: “Non garantita l’acqua calda nello spogliatoio” Ennesima figuraccia nazionale"> Il presidente della Lazio è stato multato. Un episodio che di certo non ha rafforzato la sua immagine e quella della società biancoceleste. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato multato di 200 euro a causa di una segnalazione relativa agli spogliatoi dello stadio. Secondo le autorità, non sarebbe stata garantita acqua calda sufficiente per i giocatori, una mancanza che ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati. Si tratta dell’ennesima situazione imbarazzante che coinvolge il club biancoceleste a livello nazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lazio Women: multata la squadra di Lotito, l'episodio https://romaforever.it/2025/10/15/lazio-women-multata-la-squadra-di-lotito-lepisodio/… #laziowomen #asroma #lotito - X Vai su X
Lazio, la telenovela dello sponsor continua: trattative ancora aperte. La speranza di #Lotito è quella di chiudere in davvero poco tempo Come riportato da Il Messaggero, il presidente della #Lazio avrebbe però avuto, nella giornata di ieri, un nuovo incontr - facebook.com Vai su Facebook
Lotito e un inutile invito a vendere: gli autocrati non ascoltano - Le sollecitazioni in tal senso sono aumentate a dismisura l’estate scorsa con il blocco del mercato e non vi dico ... corrieredellosport.it scrive