Lotito multato di 200€: “Non garantita l’acqua calda nello spogliatoio” Ennesima figuraccia nazionale"> Il presidente della Lazio è stato multato. Un episodio che di certo non ha rafforzato la sua immagine e quella della società biancoceleste. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è stato multato di 200 euro a causa di una segnalazione relativa agli spogliatoi dello stadio. Secondo le autorità, non sarebbe stata garantita acqua calda sufficiente per i giocatori, una mancanza che ha attirato l’attenzione dei media e degli appassionati. Si tratta dell’ennesima situazione imbarazzante che coinvolge il club biancoceleste a livello nazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

