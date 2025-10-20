L' ospite misterioso del setificio Monti
Due eventi decisamente "halloweeniani" coinvolgeranno nei prossimi giorni il Civico Museo setificio Monti ad Abbadia Lariana.Il primo in ordine temporale è in calendario sabato 25 ottobre, "": qualcosa di strano si aggira tra le sale del museo. ragnatele. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
UNA SERATA A SFONDO MISTERIOSEO AL MUSEO SETIFICIO Appuntamento decisamente intrigante sabato 25 ottobre al Civico museo setificio Monti, dove si andrà a caccia dell'ospite misterioso... Una serata a tinte horror fra il torcitoio e i bachi! - facebook.com Vai su Facebook
Il rosso e il nero su Radio1 Rai dalle 18 7 ottobre, gli editoriali. I nostri ospiti Marcelletti e Bagaini, poi l’ospite misterioso da indovinare al telefono. Il podio rosso e il podio nero, vizi e virtù, il tweet del giorno. - X Vai su X
L'ospite misterioso del setificio Monti - Due eventi decisamente "halloweeniani" coinvolgeranno nei prossimi giorni il Civico Museo setificio Monti ad Abbadia Lariana. Secondo leccotoday.it