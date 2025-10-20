Ariete ??. Inizio settimana caro Ariete che ti vede subire qualche inquietudine di troppo, complice un ambiente esterno che non ti spinge ora ad essere sereno. La Luna in passaggio ne l’amico segno dello Scorpione, aiuta dal pomeriggio a ripristinare grinta e desiderio di agire in prima persona, specie nelle situazioni pratiche. Ti consiglio di amministrare bene le energie visto che ultimamente non ti stai risparmiando, anche per fare il lavoro che spetterebbe invece ad altri. In realtà hai semplicemente un sano desiderio di vedere riconosciuto il tuo impegno, di essere premiato per quanto stai portando avanti, sia in famiglia che nella professione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - lunedì 20 ottobre 2025