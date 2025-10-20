L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a FIRENZE domenica 26 ottobre
Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione, tornano per l’autunno a grandissima richiesta in città, grazie alla collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Via Doni, con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio domenica 26 ottobre a FIRENZE lungo Via Doni. Dunque, un appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, che lo hanno a lungo reclamato: una rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19. 🔗 Leggi su Lanazione.it
