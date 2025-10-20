L' Ordine degli avvocati di Arezzo a congresso
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Nei giorni 1618 ottobre si è svolto a Torino il Congresso Nazionale Forense, tappa triennale di tutta l'Avvocatura Italiana, sul tema " L'avvocato nel futuro. Pensare da Legale. Agire in n digitale.". L'Ordine degli Avvocati di Arezzo ha partecipato con la sua Presidente Rita Cavezzuti, i due Delegati eletti, Riccardo La Ferla Omiccioli e Alessandra Joseph affiancati dalla Presidente del Comitato delle pari opportunità Anna Miele e dai Consiglieri Enzo Benincasa, Antonella Calussi e Elisa Valentini. Il Distretto della Corte D'Appello di Firenze con i suoi 35 Delegati espressi dalle Assemblee circondariali, ha partecipato compattamente al Congresso, esprimendosi sulle numerose mozioni (241) volte a definire l'approccio dell'Avvocato e della Giustizia con l'Intelligenza Artificiale ed a proporre ipotesi di cambiamento e progetti di sviluppo della Professione dell'Avvocato nel Processo e fuori da esso nei tempi attuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
