Londra da Naomi a Mick Jagger | star al primo gala del British Museum
A Londra, al British Museum, serata-evento con tante star per un gala benefico che vorrebbe fare concorrenza al Met Gala di New York. Sul tappeto rosso sono arrivati tra gli altri la modella Naomi Campbell, il cantante Mick Jagger, Janet Jackson, gli attori Luke Evans, Kristin Scott Thomas. Presenti anche il sindaco di Londra Sadiq Khan e l’ex primo ministro britannico Rishi Sunak. https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202510Londra-da-Naomi-a-Mick-Jagger-star-al-primo-gala-del-British-Museum20251020video12025160.mp4 È il primo gala di raccolta fondi organizzato dal museo londinese, la finalità è compensare il calo dei sussidi pubblici. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
