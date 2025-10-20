L' omicidio di Lino Celesia condanna da rivedere per il minorenne che gli sparò | La pena è troppo bassa

Dodici anni sono pochi. La pena, inflitta con il rito abbreviato al diciassettenne M. O. per aver sparato due colpi di pistola e ucciso Lino Celesia, 22 anni, nella notte tra il 20 e il 21 dicembre del 2023, vicino alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi, per i giudici della Cassazione è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

