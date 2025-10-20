L' omicidio di Lino Celesia condanna da rivedere per il minorenne che gli sparò | La pena è troppo bassa
Dodici anni sono pochi. La pena, inflitta con il rito abbreviato al diciassettenne M. O. per aver sparato due colpi di pistola e ucciso Lino Celesia, 22 anni, nella notte tra il 20 e il 21 dicembre del 2023, vicino alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi, per i giudici della Cassazione è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il 15 ottobre 2012 a Marianella l'omicidio di Lino Romano https://nap.li/mNK8 - facebook.com Vai su Facebook
"In tanti, così come quei quattro agenti di Polizia, dobbiamo delle scuse a Lino Aldrovandi e a Patrizia Moretti. Ma loro più di tutti" L'editoriale di #estensecom a vent'anni dall'omicidio colposo di Federico #aldrovandi - X Vai su X