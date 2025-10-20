L' omicidio di Lino Celesia a Palermo la Cassazione | Non bastano 12 anni per il minorenne che gli sparò
La Cassazione ha annullato con rinvio alla corte d’appello la sentenza di condanna a 12 anni nei confronti del minorenne che ha ucciso con colpi di pistola Lino Celesia, 22 anni, nella notte tra il 20 e il 21 dicembre del 2023, vicino alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi a Palermo. Per i giudici della suprema corte 12 anni sono troppo pochi per il delitto. E’ stato accolto così il ricorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 15 ottobre 2012 a Marianella l'omicidio di Lino Romano https://nap.li/mNK8 - facebook.com Vai su Facebook
"In tanti, così come quei quattro agenti di Polizia, dobbiamo delle scuse a Lino Aldrovandi e a Patrizia Moretti. Ma loro più di tutti" L'editoriale di #estensecom a vent'anni dall'omicidio colposo di Federico #aldrovandi - X Vai su X
L'omicidio di Lino Celesia a Palermo, la Cassazione: «Non bastano 12 anni per il minorenne che gli sparò» - La Cassazione ha annullato con rinvio alla corte d’appello la sentenza di condanna a 12 anni nei confronti del minorenne che ha ucciso con colpi di pistola Lino Celesia, 22 anni, nella notte tra il 20 ... msn.com scrive
Omicidio Celesia, da rivedere la condanna per l’assassino reo confesso - La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Matteo Orlando, condannato per l’omicidio di Rosolino Celesia, ucciso ... Lo riporta livesicilia.it
Omicidio Celesia, pochi 12 anni ad assassino, annullata con rinvio la sentenza - ] ... Si legge su blogsicilia.it