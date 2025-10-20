L' omicidio di Lino Celesia a Palermo la Cassazione | Non bastano 12 anni per il minorenne che gli sparò

La Cassazione ha annullato con rinvio alla corte d’appello la sentenza di condanna a 12 anni nei confronti del minorenne che ha ucciso con colpi di pistola Lino Celesia, 22 anni, nella notte tra il 20 e il 21 dicembre del 2023, vicino alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi a Palermo. Per i giudici della suprema corte 12 anni sono troppo pochi per il delitto. E’ stato accolto così il ricorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

