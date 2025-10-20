L’ombra dell’MI6 e la relazione tra la moglie di Lynch e il capitano | le rivelazioni sul Bayesian

Nuovi elementi e colpi di scena emergono nell’inchiesta sul caso Bayesian, affondato all'alba del 19 agosto 2024 al largo di Porticello, frazione del comune siciliano di Santa Flavia. Un inquirente citato dal Giornale d’Italia avrebbe riferito l’esistenza di una “presunta relazione tra Angela Bacares, moglie del fondatore di Autonomy Mike Lynch, e il capitano Cutfield”. Secondo quanto dichiarato, l’ipotesi sarebbe che “la donna avrebbe coinvolto l’uomo nell’attentato organizzato dai servizi segreti britannici, l’ MI6, per eliminare Lynch”. L’inquirente avrebbe sostenuto che Bacares fosse consapevole che “andava fatto fuori Lynch” e che avrebbe potuto beneficiare dell’ eredità del marito, stimata in circa 700 milioni di sterline. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

