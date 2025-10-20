Lombardo Sampdoria nuovo matrimonio? L’indiscrezione

Lombardo Sampdoria: il ritorno di “Popeye” sempre più vicino. I doriani stanno prendendo sempre più una fisionomia diversa L’aria di Genova profuma di nostalgia e di passione blucerchiata: si fanno sempre più insistenti le voci di un clamoroso ritorno di Attilio Lombardo alla Sampdoria. Lo storico protagonista dello Scudetto del 1991, amatissimo dai tifosi e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lombardo Sampdoria, nuovo matrimonio? L’indiscrezione

#Lombardo non è ancora saltato. Si sta ancora discutendo e si cerca l'intesa per il ritorno. Lo staff è stato ufficializzato ma Attilio rimane in lista con la volontà di ritornare. #Sampdoria - X Vai su X

#Sampdoria, #SecoloXIX: Attilio #Lombardo in arrivo? Ecco cosa manca - facebook.com Vai su Facebook

Lombardo Sampdoria, si profila il ritorno di ‘Popeye’? Ecco gli aggiornamenti - Lombardo Sampdoria, resta da definire il ritorno di ‘Popeye’ dopo la recente esperienza con Evani culminata nella clamorosa salvezza La svolta tecnica in casa Sampdoria è ormai una realtà: dopo l’eson ... Si legge su sampnews24.com

Sampdoria, ufficiale: Foti nuovo allenatore. Con lui Gregucci, ancora in forse Lombardo - Foti sarà il tecnico, ma non ha ancora il patentino e quindi, nominalmente, figura come “allenatore responsabile” Gregucci. ilsecoloxix.it scrive

Sampdoria, non tramonta l'idea di riportare Lombardo a Genova: trattativa in corso - La Sampdoria nei giorni scorsi ha deciso di esonerare Massimo Donati dopo una serie di brutte prestazioni e risultati che fanno temere la replica della. Segnala tuttomercatoweb.com