L'ospite d'onore del pomeriggio del PalaEstra è stato ovviamente Carlo Recalcati, omaggiato da società e tifosi (che gli hanno dedicato cori e striscioni nel lungo pre partita). "Bello ed emozionante tornare qui dopo una decina di anni – dice l'ex tecnico della Nazionale –. Sono contento di vedere che la gente è ancora molto legata alla Mens Sana. Per me si tratta di ricordi incredibili di un posto dove sono stato benissimo. Non solo professionalmente ma anche umanamente in una città unica che non può lasciare indifferente e non rimanerti nel cuore. Mi ha fatto piacere l'invito della società. È stata l'occasione per vedere la partita ma soprattutto tante facce amiche alle quali mi legano momenti straordinari".

© Sport.quotidiano.net - L’omaggio del PalaEstra. Emozioni e applausi al ritorno di Recalcati: "Il primo scudetto ha un sapore unico»