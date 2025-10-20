Lollobrigida | Ristorazione strategica per promuovere le eccellenze agroalimentari
È un viaggio nel mondo dell’ospitalità professionale, del fuoricasa e del food retail quello proposto da Host 2025 che è davvero il “ place to be ” per scoprire in anteprima i prodotti del Madein Italy e quelli esteri per le aziende di tutta la filiera, i trend e le novità che faranno crescere il business e sono strettamente legati ai nuovi consumi quelle che stanno mettendo in campo gli oltre 2mila espositori della manifestazione di FieraMilano in corso nel polo espositivo di Rho fino a questo martedì 21 ottobr e. Un “ place to b e” di successo perché giorno dopo giorno padiglioni, stand, aree eventi e show coocking, gare e campionati continuano ad attrarre operatori, visitatori professionali e buyer come ha sottolineato Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano accompagnando il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida che ha visitato Host propria perché è la piattaforma leader mondiale di innovazione e sviluppo per tutta la filiera agroalimentare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
