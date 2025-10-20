L' Olimpia si rinforza sotto canestro | arriva Sestina da Valencia
Milano, ancora senza Nebo, LeDay e Cancar nel reparto lunghi, ha ufficializzato l'ala statunitense di 28 anni in uscita dalla Spagna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
