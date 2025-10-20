Lola uccisa e chiusa in valigia | parla la mamma dopo 2 anni
Il 14 ottobre 2022, la Francia era sconvolta: la dodicenne Lola Daviet era stata trovata morta in una valigia, nel cortile del palazzo dove vivevano i suoi genitori nel 19° arrondissement di Parigi. La presunta autrice del delitto, Dahbia Benkired, allora ventiquattrenne e priva di permesso di soggiorno, era stata rapidamente arrestata e incriminata per «omicidio e stupro con atti di tortura e barbarie su minore di età inferiore ai 15 anni». Due anni dopo, sua madre, Delphine Daviet-Ropital, ha parlato per la prima volta pubblicamente: ricordi, ricostruzione, aspettative prima del processo. Questo articolo ripercorre i fatti, le questioni giudiziarie e umane e ciò che questa madre si aspetta dalla giustizia. 🔗 Leggi su Newsner.it
