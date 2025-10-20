Logitech Signature Slim Solar+ K980 | la tastiera ad energia solare

Logitech ha presentato la nuova Signature Slim Solar+ K980, tastiera wireless Bluetooth alimentata dalla luce naturale o artificiale, in grado di funzionare fino a quattro mesi al buio.Di seguito le caratteristiche principali ed il prezzo della nuova tastiera Logitech Signature Slim Solar+ K980. 🔗 Leggi su Today.it

Argomenti simili trattati di recente

Oggi la tastiera multidispositivo di Logitech costa meno del solito - X Vai su X

Logitech MK470 Slim Kit Tastiera e Mouse Wireless - Layout Compatto, Ultra Silenzioso, Ricevitore USB a 2,4 GHz, Connettività Plug n' Play, Compatibile con Windows, , Italiano QWERTY - Rosa 40,79€ anziché 44,69€ https://amzn.to/4ov0lti - facebook.com Vai su Facebook

Logitech Signature Slim Solar+ K980: caratteristiche e impressioni della tastiera solare - Leggi su Sky TG24 l'articolo Logitech Signature Slim Solar+ K980: caratteristiche e impressioni della tastiera solare ... Come scrive tg24.sky.it

Con Logitech Signature Slim Solar K980 niente fili e niente ricarica per sempre - Grazie alla tecnologia Logi LightCharge, la striscia fotovoltaica è in grado di catturare la luce naturale anche nelle giornate di pioggia, oltre alla luce artificiale di lampade e lampadine in ... Segnala macitynet.it

Logitech Signature Slim Solar K980+: 10 anni di autonomia bastano per una tastiera wireless? - E se vi dicessimo che per i prossimi 10 anni potrete avere una tastiera completamente wireless, senza alcuna necessità di ricaricarla? Lo riporta hwupgrade.it